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Toyota показала новую версию водородного грузовика - Project Portal Beta
Первый прототип грузовика Toyota на топливных элементах проехал более 16 тысяч километров в ходе грузоперевозок в порты Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Автопроизводитель планирует запустить новый прототип водородного грузовика в этом году. Он будет выполнять аналогичную работу по доставке грузов в порты.
По словам Андрю Лунда, главного инженера Project Portal, первый грузовик уже подтвердил возможность существования такого концепта. Вторая версия должна доказать, что грузовик на топливных элементах может быть еще и коммерчески успешным, передает
Новая версия грузовика получила установку, которая почти не отличается от той, что стоит на версии Alfa — 670 лошадиных сил и 1796 Нм крутящего момента. Важное отличие — в запасе водородного топлива. Версия Beta имеет примерно на 50% больший запас хода — около 480 км. Кроме того, компоновщики изменили форму баков, чтобы увеличить их без ущерба для салона.
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Новая версия водородного грузовика от компании Toyota под названием Project Portal получила обозначение Beta. Основное отличие от версии Alfa - увеличенный запас хода.
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