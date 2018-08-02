Toyota показала новую версию водородного грузовика - Project Portal Beta

Первый прототип грузовика Toyota на топливных элементах проехал более 16 тысяч километров в ходе грузоперевозок в порты Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Автопроизводитель планирует запустить новый прототип водородного грузовика в этом году. Он будет выполнять аналогичную работу по доставке грузов в порты.





По словам Андрю Лунда, главного инженера Project Portal, первый грузовик уже подтвердил возможность существования такого концепта. Вторая версия должна доказать, что грузовик на топливных элементах может быть еще и коммерчески успешным, передает New Atlas .

Новая версия грузовика получила установку, которая почти не отличается от той, что стоит на версии Alfa — 670 лошадиных сил и 1796 Нм крутящего момента. Важное отличие — в запасе водородного топлива. Версия Beta имеет примерно на 50% больший запас хода — около 480 км. Кроме того, компоновщики изменили форму баков, чтобы увеличить их без ущерба для салона.