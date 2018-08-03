Поздравление с Днем железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт всегда занимал особое место в жизни нашей страны. Его устойчивая работа, безопасная и доступная перевозка пассажиров, своевременная доставка грузов — это необходимые условия стабильной жизнедеятельности общества. Не случайно железную дорогу называют транспортной артерией государства.

Для нашего региона роль этого вида транспорта также имеет большое значение. По железной дороге доставляется значительная часть необходимых грузов для предприятий и организаций Шарковщинского района, осуществляется регулярная перевозка пассажиров. В 1933 году была основана станция Шарковщизна. Многое изменилось за прошедшие 85 лет и в облике здания, и в технологиях, но неизменными остались добросовестное отношение к работе, профессионализм и мастерство ее работников.

Дорогие друзья! В этот праздничный день от всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, оптимизма и благополучия!