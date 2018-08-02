|
Гарнитуру Google Glass применяют для социализации детей с аутизмом
Учёные нашли ещё одно применение очков дополненной реальности от Google: с помощью них можно упростить общение с окружающими людьми для детей c аутизмом,
Аутизм — это нарушение психического развития, которое характеризуется трудностями во взаимодействии с другими людьми и с окружающим миром в целом. Согласно статье,
В ходе пробных испытаний разработку в домашних условиях тестировали 14 детей с расстройствами аутистического спектра. Целью было помочь им развить социальные навыки в годы, когда идёт становление личности ребёнка. Родители 12 из них отметили, что по завершении лечения дети стали лучше поддерживать зрительный контакт и более точно распознавать чувства других людей.
Однако в пилотной программе не предусматривалась контрольная группа, по которой можно было бы определить, что улучшения произошли именно благодаря технологии с использованием Google Glass. В перспективе разработка вполне может применяться для помощи людям с нарушениями умственного и физического развития.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учёные нашли ещё одно применение очков дополненной реальности от Google: с помощью них можно упростить общение с окружающими людьми для детей c аутизмом, пишет Engadget. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)