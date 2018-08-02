Гарнитуру Google Glass применяют для социализации детей с аутизмом

Учёные нашли ещё одно применение очков дополненной реальности от Google: с помощью них можно упростить общение с окружающими людьми для детей c аутизмом, пишет Engadget.





Аутизм — это нарушение психического развития, которое характеризуется трудностями во взаимодействии с другими людьми и с окружающим миром в целом. Согласно статье, опубликованной в журнале npj Digital Medicine, исследователи разработали терапевтическую процедуру специально для таких пациентов. Они встроили в Google Glass систему распознавания лиц, которая уведомляет владельца гарнитуры о том, какие эмоции испытывают окружающие его люди.

В ходе пробных испытаний разработку в домашних условиях тестировали 14 детей с расстройствами аутистического спектра. Целью было помочь им развить социальные навыки в годы, когда идёт становление личности ребёнка. Родители 12 из них отметили, что по завершении лечения дети стали лучше поддерживать зрительный контакт и более точно распознавать чувства других людей.

Однако в пилотной программе не предусматривалась контрольная группа, по которой можно было бы определить, что улучшения произошли именно благодаря технологии с использованием Google Glass. В перспективе разработка вполне может применяться для помощи людям с нарушениями умственного и физического развития.