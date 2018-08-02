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Вопрос защиты криптобирж от кибератак актуален и для Беларуси

03.08.2018 17:20 — Разное | Myfin  
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Вопрос защиты криптобирж от кибератак актуален и для Беларуси
фото: pexels.com

Эксперт считает, что Беларуси нужно обобщить практику кибератак в зарубежных странах и подготовить рекомендации по совместному государственно-частному противодействию.

Напомним что в начале августа в интернете опубликованы материалы с данными международной компании Group-IB. Согласно отчету компании, Россия вошла в первую тройку стран по числу пострадавших от кибератак на криптобиржи. Эксперты отмечают, что криптовалютная отрасль пока не готова защищать себя и своих пользователей.

Была проанализирована кража 720 пользовательских учетных записей (логинов и паролей) 19 крупнейших криптобирж. В отчете Group-IB отмечается, за 2017-й год (по сравнению с 2016-м) количество утечек увеличилось на 369%. А в январе этого года количество инцидентов выросло на 689% по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года. Чаще пользователи становились жертвами кибератак в США, России и Китае.

Вопрос защиты криптобирж от кибератак актуален и для Беларуси 

- Действительно, сегодня на крипторынке актуализировался вопрос кибербезопасности, - отмечает Трофим Еременко. - Во многом это связано с житейской причиной – беспрекословной уверенностью большинства энтузиастов в невозможности кражи криптовалют, убежденностью в их устойчивости к мошенническим транзакциям уже лишь по той причине, что они крипто-…

Но есть и другие не менее важные причины.

Во-первых, сегодня есть компании, продающие готовые технические решения в сфере криптобирж. Так за 20000-30000$ можно легко приобрести готовую платформу. Это, безусловно, положительный факт. Но лицо, приобретя такую биржу, чаще всего, не выделяет больше средств на техническую разработку, а вкладывает оставшуюся часть бюджета в маркетинговое продвижения, дабы привлечь максимальное количество лидов. Получается, что кибербезопасность остается без внимания.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперт считает, что Беларуси нужно обобщить практику кибератак на криптобиржи в зарубежных странах и подготовить рекомендации по противодействию
 
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