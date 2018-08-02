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Прогноз погоды на 4-5 августа

03.08.2018 17:38 — Разное | ОНТ  
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Август начался в этом году с жаркой погоды. Сохранится она и в предстоящие выходные. Но уже в начале следующей недели жара пойдёт на спад. 

В субботу погодными процессами будет управлять малоактивный атмосферный фронт, в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. А в воскресенье Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, который будет двигаться с территории Польши. Вслед за ним с юга Балтийского моря начнётся поступление неустойчивой тёплой воздушной массы.

4 августа ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, а днём преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью и утром составит от +14°C до +20°C, днём воздух прогреется до плюс +25-30°C. Атмосферное давление будет слабо падать.

5 августа ночью по северо-западу страны, а днём на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +14-19°C, во второй половине дня повысится до +24-30°C.

И, по традиции, ометеорекордах дня. 3 августа 2010 было очень жарко. Так, в Брагине температура воздуха поднялась до отметки плюс +36°C. А вот в далёком 1964 было прохладно, и в Лиде в утренние часы температура воздуха опускалась почти до +5°C. Были 3 августа и сильные дожди. В 2004 в Березино шёл сильный ливень: выпало почти 83 мм осадков (или 83 литра воды на квадратный метр).

По народному календарю 3 августа – день Онисима или, как ещё его называют в народе, Семёна-Летопроводца. Постепенно начинали прощаться с летом. Начинали уже сеять озимые, собирали яблоки в садах. Были и приметы, характерные для этого дня. Если сегодня была гроза, то ожидали, что осень будет долгой. Воробьи летают стайками – на сухую и ясную погоду. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется позёмный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

 
 
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​Август начался в этом году с жаркой погоды. Сохранится она и в предстоящие выходные. Но уже в начале следующей недели жара пойдёт на спад.
 
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