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Нас мало, но мы в тельняшках! Под таким лозунгом в Хотимске прошла акция в день ВДВ
03.08.2018 — Разное | Новости Хотимска
Нас мало, но мы в тельняшках!
Этот известный лозунг гвардейцев-десантников как нельзя лучше подходит к акции, прошедшей в Хотимске в день ВДВ 2 августа.
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Нас мало, но мы в тельняшках! Этот известный лозунг гвардейцев-десантников как нельзя лучше подходит к акции, прошедшей в Хотимске в день ВДВ 2 августа.
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