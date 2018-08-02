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В отделении Беларусбанка г.п. Хотимск производится замена банкомата
03.08.2018 — Разное | Новости Хотимска
ЦБУ № 724 филиала №714 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.п. Хотимске информирует, что 6 и 7 августа будет производиться замена и ввод в эксплуатацию банкомата по адресу: г.п. Хотимск, ул. Пролетарская, 38.
Администрация
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ЦБУ № 724 филиала №714 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.п. Хотимске информирует, что 6 и 7 августа будет производиться замена и ввод в эксплуатацию банкомата по адресу: г.п....
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