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Слуцкая комиссия по содействию занятости населению проводит заседания два раза в месяц

03.08.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкая комиссия по содействию занятости населению проводит заседания два раза в месяц

В Слуцком районе продолжает действовать комиссия по содействию занятости населения. Цель её - реализация норм Декрета Президента №1 «Об изменении декрета Президента Республики Беларусь». 

Заседания комиссии проходят дважды в месяц. 10 таких заседаний уже состоялись, в том числе выездные заседания на базе Рачковичского, Беличского и Знаменского сельисполкомов. В общем на заседания были приглашены 107 человек, ещё 13 граждан обратились в комиссию самостоятельно. 

В результате на трудоустройство были направлены 46 граждан, в органы занятости населения - 12 человек, сообщает «Слуцкий край» со ссылкой на главу комиссии - председателя Слуцкого районного Совета депутатов Наталью Овсянникову.

Так, в Беличском и Знаменском сельских советах рассматривались вопросы содействия занятости безработным гражданам, ведущим асоциальный образ жизни и уволенным в текущем году. 

В Беличском сельсовете работа велась с 11 гражданами, один из которых был уволен из местного хозяйства за прогулы, но заявил, что желает работать только в пределах своего населённого пункта. После профилактической беседы мужчине предложили работу в сельскохозяйственной организации - правда, не уточняется в какой. 

В Знаменском сельсовете обратились 9 человек, большинство из них были трудоустроены на предприятия сельского хозяйства, некоторых направили в «паспортный стол» для восстановления и оформления документов.

На рынке труда Слуцкого района сегодня востребованы бухгалтеры, водители, монтажники, швеи, продавцы, животноводы и другие профессии.

Заседания комиссии по координации работы по содействию занятости населения проходят в 2-й и 4-й четверг месяца с 15:00 до 17:00. Ближайшие заседания назначены на 9 августа в Слуцком райисполкоме (кабинет №510); 23 августа - в Бокшицком и Покрашевском сельских исполкомах. 

 
 
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В Слуцком районе продолжает действовать комиссия по содействию занятости населения. Цель её - реализация норм Декрета Президента №1 «Об изменении декрета...
 
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