Первые «тысячники» на Свислоччине



На Свислоччине появились первые «тысячники». Список лидеров жатвы-2018 открыли водитель ОАО «Акр-Агро» Сергей Шарик и экипаж комбайнеров УСП «Новый Двор-Агро» в составе старшего комбайнера Валерия Лобача и помощника комбайнера Станислава Лобача. На прошлогодней уборочной страде они тоже первыми в районе перешагнули отметку по намолоту в 1000 тонн.

ОАО «Акр-Агро», в котором больше двух десятков лет работает Сергей Шарик, гордится своим работником, неоднократным победителем районного соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур. Он умеет трудиться, в хозяйстве является лучшим водителем. За добросовестный труд и высокие показатели в работе в 2014 году его имя было занесено на районную Доску почета.



Так же ответственно и с полной отдачей трудится механизатор УСП «Новый Двор-Агро» Валерий Лобач. Он постоянно в списках передовиков посевной и уборочной кампаний, на заготовке кормов. За высокие достижения в труде, обеспечение высоких производственных показателей в прошлом году его имя было на районной Доске почета. Пятую жатву Валерий трудится вместе с братом Станиславом. Родственные связи, как считают комбайнеры, очень помогают добиваться высоких показателей. Эта жатва служит очередным тому подтверждением.



В эту пятницу передовиков чествовали на рабочих местах: Сергея Михайловича – в мехмастерской сельхозпредприятия, где каждое утро он проверяет техническое состояние своего автомобиля, а братьев Лобачей – в поле, где они молотили яровой ячмень. Комбайнеры награждены Дипломами Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК и Благодарностями управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и районного комитета профсоюза работников АПК, водитель – Благодарностью управления сельского хозяйства и РК профсоюза работников АПК. Также победителям вручены денежные вознаграждения, вымпелы, майки и кепки Федерации профсоюзов Беларуси и отраслевого профсоюза работников АПК.



Награды передовикам со словами благодарности и признательности вручили председатель районного объединения профсоюзов Светлана Кривопуст, председатель РК профсоюза работников агропромышленного комплекса Анатолий Климчук, директор ОАО «Акр-Агро» Анатолий Лисовский и директор УСП «Новый Двор-Агро» Денис Турок.









В этот же день с приятной миссией в УСП «Новый Двор-Агро» приехали представители филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» – учредители сельхозпредприятия. Дирекция и первичная профсоюзная организация акционерного общества поощрила шестерых участников жатвы за ответственное и добросовестное отношение к возложенным обязанностям. Трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства Виктору Косинскому, водителям Анатолию Михаловскому, Ивану Шибайло, Анатолию Ковальчуку, старшему комбайнеру Геннадию Никончуку, инженеру по механизации трудоемких процессов Ивану Садовскому вручены благодарственные письма и денежные вознаграждения.





Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.