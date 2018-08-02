Пятничный совет 1146.BY: думали, мыло, оказалось — «Грешница»

Традиционный пятничный совет редакции.

Что ж, сегодня у нас пятница, а значит — пришло время традиционного совета редакции по поводу того, что лучше посмотреть на выходных. Причем, признаться, мы не сразу рассмотрели потенциал американского сериала «Грешница», поэтому он успел проапгрейдиться аж до второго сезона. Но ничего, так даже лучше: те, кто, как и мы, в свое время его проигнорировали, смогут оценить сей шедевр, не отвлекаясь ни на какие ожидания. Ну, а те, кто все-таки умудрился рассмотреть потенциал «Грешницы» раньше, продолжат просмотр со второго сезона.

Там как раз одна серия вышла.





Нам все-таки кажется, что это из-за названия. Мы про свою печальную невнимательность. Дело в том, что название «Грешница», как на наш вкус, никак не подразумевает детективный триллер с лихо закрученным сюжетом. От него скорее потягивает какой-нибудь «Просто Марией» или «Цыганкой», а то и просто женским любовным романом в мягкой обложке. А между тем «Грешница» как раз детективный, жутко психологический с оттенком старой доброй драмы телесериал.

Есть в нем и толика (ВОТ ТАКАЯ!) нездоровых извращений, но тут уже вам решать – плюс это или минус.

Канва у «Грешницы» нетривиальная. Есть некая семья, живет она в небольшом городе, есть у них свой дом, свой бизнес, ребенок, родители под боком, чтобы помочь в трудный момент. В общем, можно было бы назвать эту семью образцовой, если бы не тараканы в голове главной героини (ее великолепно сыграла Джессика Билл). Причем это не те тараканы, которыми может похвастаться каждая первая женщина и с которыми, в общем-то, можно жить. Нет, тут что-то совсем другое, с далеко идущими последствиями.





Собственно, они не заставляют себя долго ждать. Находясь на семейном пикнике где-то возле водоема, Кора (так зовут главную героиню) на глазах у мужа, сына и целой толпы прочих свидетелей втыкает в горло совершенно незнакомому молодому человеку нож для фруктов. Втыкает долго и обстоятельно, до самой смерти. Поводом для этого, по словам самой Кары, послужило то, что он слишком громко слушал музыку. Лихо, да? Вот и ходи теперь по водоемам.

Казалось бы, на этом все: поциент скорее мертв, чем жив, преступник(ца) свою вину не отрицает, свидетелей вагон — берите ее под белы рученьки и сажайте, на сколько или куда ей там положено. Как говорится, изи, без всякой бюрократической волокиты. Но тогда бы не получился сериал, поэтому в жизни Коры нарисовывается некий детектив-доброхот Гарри Эмброуз, которому всенепременно необходимо докопаться до истинных мотивов женщины. На том все и стоит.

Единственным конкретным минусом «Грешницы» можно назвать излишнюю затянутость повествования. Но этим сейчас грешат чуть ли не все сериалы, так что, в общем, не так уж и грешно. Во втором сезоне, кстати, Джессика Билл появляется куда реже, там про другое — про 11-летнего мальчика, которому внезапно приспичило убить всю свою семью, что он успешно и проделал. Интригует? Еще бы!

Нескучных вам выходных и не забудьте воспользоваться советом 1146.BY.



