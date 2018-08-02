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Погода на выходные и начало недели

03.08.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Жара в Беларуси спадет на следующей неделе.

В субботу, 4 августа, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.

В воскресенье, 5 августа, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.

В понедельник, 6 августа, атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря, обусловит в отдельных районах Беларуси кратковременные дожди, грозы, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем будет от плюс 22 градусов по северу до 28 градусов по югу страны.

Во вторник, 7 августа, погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Местами, преимущественно по северной части страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов тепла, в юго-западных районах страны воздух прогреется до 27 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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Жара в Беларуси спадет на следующей неделе.
 
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