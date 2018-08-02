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Как объехать аварийный мост на МКАД? Рассказали в ГАИ
В ГАИ сегодня представили схему объезда аварийного моста на МКАД.
Напомним, речь идёт о путепроводе на пересечении кольцевой с Игуменским трактом. На время восстановительных работ (предварительно, до октября) он будет закрыт. Теперь для выезда из города в этом районе нужно объезжать по улицам Лучины и Чижевских. А на улицу Бабушкина можно будет попасть с внешней стороны МКАДа. Такой транспортный режим начнёт действовать со следующей недели.
Ремонт аварийного моста уже начался. Несмотря на то, что лопнула только одна опора, заменят весь пролёт. Движение по кольцевой автодороге, напомним, собираются нормализовать в октябре.
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В ГАИ сегодня представили схему объезда аварийного моста на МКАД.
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