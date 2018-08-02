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Максим Мирный покинул теннисный турнир в Австрии
Максим Мирный завершил выступление на теннисном турнире в Китцбюэле.
В паре с австрийцем Филипом Освальдом белорус в четвертьфинале встречался с дуэтом Даниэль Браччали (Италия) – Федерико Дельбонис (Аргентина). Соперники были сильнее в трёх партиях – 7:5, 4:6, 10:8.
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Максим Мирный завершил выступление на теннисном турнире в Китцбюэле.
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