|
Приглашаем на освящение могилы Франтишка Дацкевича
03.08.2018 15:25 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
7 августа (вторник) в 10.00 состоится мероприятие, посвященное освящению креста и могилы. расположенных в лесополосе у дороги недалеко от Пруски Веливейской, пастуха Франтишка Дацкевича.
Отъезд автобуса от районного Дома культуры в 9.30.
Приглашаем всех желающих!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 августа (вторник) в 10.00 состоится мероприятие, посвященное освящению креста и могилы. расположенных в лесополосе у дороги недалеко от... Сообщение Приглашаем на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)