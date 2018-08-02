

В рамках чемпионата по пожарно-спасательному спорту в Солигорске открыли арт-объект "ТЕБЕ, СПАСАТЕЛЬ" Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

26 июля текущего года на базе Солигорского ГРОЧС в честь празднования 165-й годовщины со дня образования пожарной службы и в связи с ежегодным проведением чемпионата Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям представил присутствующим новый тематический арт-объект «Тебе, спасатель» — олицетворение мужества и силы, безопасности и надежности, и конечно, гордости за нашу профессию.





В торжественной церемонии открытия арт-объекта «Тебе, спасатель» приняли участие начальник учреждения «Минское областное управление МЧС» полковник внутренней службы Сергей Васильевич Лапанович, начальник Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы Владимир Геннадьевич Ефанков, председатель Солигорского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» подполковник в отставке Александр Иванович Слагода.













Вместе с тем, также к празднику и проведению чемпионата, на территории отдела появился целый «ансамбль стилизованного граффити», который, как мы надеемся, будет поднимать настроение всем прибывающим гостям.













Автором данного творения выступили всеми известные в г. Солигорске — слуцкие кузнецы. Подобные работы мастеров из г. Слуцка можно увидеть в следующих местах: карета возле «Терема», цветные зонтики возле торгового центра «Радуга», скульптура улитки и розы в Парке Четырех стихий, ретро-автомобиль возле универмага «Солигорск», пара влюбленных фонарей возле ДСТ и т.д.

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