Формула-1: Даниэль Риккьярдо в 2019 году перейдёт в команду Renault

Гонщик Формулы-1 Даниэль Риккьярдо в следующем сезоне будет выступать за команду Renault.

Соглашение с 29-летним австралийцем рассчитано на два года. В текущем сезоне Риккьярдо является пилотом RedBull. Но продлевать контракт с австрийской командой он отказался. Ожидается, что в RedBullего заменит нынешний гонщик Renault – Карлос Сайнс из Испании. В Renault партнёром Риккьярдо по команде будет Нико Хюлькенберг.

Сообщается, что австралиец решил уйти из RedBull, поскольку недоволен положением второго пилота, а также не верит в перспективы австрийцев с двигателями Honda, на которые команда перейдёт в следующем году.