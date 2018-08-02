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Формула-1: Даниэль Риккьярдо в 2019 году перейдёт в команду Renault
Гонщик Формулы-1 Даниэль Риккьярдо в следующем сезоне будет выступать за команду Renault.
Соглашение с 29-летним австралийцем рассчитано на два года. В текущем сезоне Риккьярдо является пилотом RedBull. Но продлевать контракт с австрийской командой он отказался. Ожидается, что в RedBullего заменит нынешний гонщик Renault – Карлос Сайнс из Испании. В Renault партнёром Риккьярдо по команде будет Нико Хюлькенберг.
Сообщается, что австралиец решил уйти из RedBull, поскольку недоволен положением второго пилота, а также не верит в перспективы австрийцев с двигателями Honda, на которые команда перейдёт в следующем году.
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Гонщик Формулы-1 Даниэль Риккьярдо в следующем сезоне будет выступать за команду Renault.
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