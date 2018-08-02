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Белгазпромбанк готовится к докапитализации

03.08.2018 17:34 — Разное | Интерфакс  
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ОАО "Белгазпромбанк" готовится к докапитализации, необходимой для обеспечения выполнения норматива достаточности капитала, установленного Национальным банком Беларуси с 2019 года.

В документах "Газпрома" сообщается, что "Газпром" проводит оценку акций Белгазпромбанка (оценивается одна обыкновенная акция в составе 100%-ного пакета) для принятия управленческих решений по вопросам совершения гражданско-правовых сделок. Оценка производится по данным на 31 марта 2018 года.

В управлении информации ПАО "Газпром" "Интерфаксу" прокомментировали: "Оценка стоимости акций ОАО "Белгазпромбанк" производится в рамках подготовки к докапитализации банка, необходимой для обеспечения выполнения норматива достаточности капитала, установленного Национальным банком Республики Беларусь с 1 января 2019 года. Докапитализация Белгазпромбанка не приведет к существенным изменениям доли ПАО "Газпром" в уставном капитале кредитной организации".

Белгазпромбанк создан в 1990 году, его акционерами являются ПАО "Газпром" (49,66%), Газпромбанк (49,66%), ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (0,49%) и министерство энергетики Беларуси (0,18%).

 
 
 
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ОАО "Белгазпромбанк" готовится к докапитализации, необходимой для обеспечения выполнения норматива достаточности капитала, установленного Национальным...
 
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