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Беларусь в январе-мае увеличила экспорт товаров в Россию на 6,7% до $5,3 млрд

03.08.2018 17:26 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь в январе-мае 2018 года увеличила экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,7% до $5,31 млрд, сообщается в материалах Белстата.

Стоимостные объемы экспорта в Российскую Федерацию увеличились по всем группам товаров, за исключением энергетических.

В структуре белорусского экспорта в России лидируют потребительские товары, поставки которых за 5 месяцев увеличились на 5% до $2,35 млрд. В том числе экспорт продовольствия составил $1,5 млрд (снижение на 2%), непродовольственных товаров - $0,83 млрд (рост на 20,9%).

По итогам 5 месяцев больше увеличился стоимостной объем экспорта белорусских грузовиков - на 40,5% до $393,3 млн и говядины - на 23,7% до $225,3 млн. Также выросли поставки в РФ отдельных молочных продуктов (пахта, йогурт, кефир), микроавтобусов, ДСП, телевизоров, мониторов и проекторов.

Наиболее существенное снижение стоимостного объема экспорта зафиксировано по сливочному маслу, молоку и сливкам сгущенным и сухим, сырам и творогу, нефтепродуктам, пруткам горячекатаным из нелегированной стали, сахару, машинам для уборки сельхозкультур, тракторам, холодильникам.

В результате внешнеэкономической деятельности доля РФ в общем объеме белорусского экспорта уменьшилась до 39,3% с 44,9%.

Между тем, доля России в белорусском импорте выросла до 59,2% с 57,5%.

Импорт товаров из России в Беларусь по итогам 5 месяцев составил $9,17 млрд, увеличившись на 25,1%. В структуре импорта из РФ основная доля приходится на промежуточные энергетические товары, поставки которых выросли на 27,2% до $4,76 млрд, в том числе импорт нефти составил $2,8 млрд (рост на 37,6%).

В январе-мае 2018 года отрицательное для Беларуси сальдо торговли с Россией составило $3,86 млрд, увеличившись в 1,6 раза.

 
 
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Беларусь в январе-мае 2018 года увеличила экспорт товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,7% до $5,31 млрд, сообщается в материалах Белстата....
 
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