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Литовские спецслужбы рекомендуют чиновникам и военным отказаться от сервиса Yandex.Taxi
Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) рекомендует чиновником военнослужащим и журналистам не пользоваться приложением услуг частного извоза Yandex.Taxi лицам.
Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис подтвердил агентству BNS, что в полученном в пятницу письме ДГБ называются и группы лиц, в отношении которых действуют эти рекомендации
"ДГБ рекомендует не пользоваться приложением Yandex. Taxi лицам, которые могут потенциально интересовать российские спецслужбы (серверы Yandex находятся в России). Эта рекомендация действует в отношении военных, госслужащих, журналистов, сотрудников правоохраны, а также лиц, которые часто бывают в России и Республике Беларусь", - сказал П.Порядрскис.
В пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) сообщил, что приложение компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские адреса. Центр рекомендует литовским пользователям не устанавливать это приложение.
По утверждению центра, приложение требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства.
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Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) рекомендует чиновником военнослужащим и журналистам не пользоваться приложением услуг частного извоза Yandex.Taxi лицам....
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