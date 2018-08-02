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Литовские спецслужбы рекомендуют чиновникам и военным отказаться от сервиса Yandex.Taxi

03.08.2018 17:18 — Разное | Интерфакс  
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Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) рекомендует чиновником военнослужащим и журналистам не пользоваться приложением услуг частного извоза Yandex.Taxi лицам.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис подтвердил агентству BNS, что в полученном в пятницу письме ДГБ называются и группы лиц, в отношении которых действуют эти рекомендации

"ДГБ рекомендует не пользоваться приложением Yandex. Taxi лицам, которые могут потенциально интересовать российские спецслужбы (серверы Yandex находятся в России). Эта рекомендация действует в отношении военных, госслужащих, журналистов, сотрудников правоохраны, а также лиц, которые часто бывают в России и Республике Беларусь", - сказал П.Порядрскис.

В пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) сообщил, что приложение компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские адреса. Центр рекомендует литовским пользователям не устанавливать это приложение.

По утверждению центра, приложение требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства.

 
 
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Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) рекомендует чиновником военнослужащим и журналистам не пользоваться приложением услуг частного извоза Yandex.Taxi лицам....
 
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