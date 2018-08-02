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В новом учебном году в школы придут около 100 тыс. первоклашек

03.08.2018 17:16 — Разное | Интерфакс  
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Совещание по вопросу  подготовки учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года прошло в пятницу в правительстве под председательством вице-премьера Василия Жарко, сообщает пресс-служба Совмина.

"В 2018/2019 учебном году в республике будет функционировать около 8 тысяч учреждений образования, в которых будут обучаться около 2 млн. воспитанников, учащихся, студентов и слушателей. Учреждения общего среднего образования примут более 100 тысяч первоклассников",- отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в прошлом учебном году количество первоклассников составляло около 110 тыс. человек.

По информации пресс-службы, В.Жарко в ходе совещания заявил, что работа по подготовке  новому учебному году  должна быть завершена своевременно и к 1 сентября в каждом учреждении образования должны быть созданы безопасные, комфортные и здоровьесберегающие условия для обучения и воспитания учащихся.

 
 
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Совещание по вопросу  подготовки учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года прошло в пятницу в правительстве под председательством вице-премьера...
 
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