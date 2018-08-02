Свидетель Зайдес проигнорировал суд над избитой охранниками защитницы Куропат





Задержание активистки Майи Наумовой около ресторана "Гранд Кушавель". Фото: БелаПАН.





Протокол об административном правонарушении за неповиновение требованиям должностного лица (ст 23.4 КоАП) был составлен 14 июля.





В тот день один из автомобилей, который пытался проехать к ресторану «Поедем поедим», сбил пикетчика Леонида Кулакова. Была вызвана милиция, однако сотрудники не захотели разбираться с автовладельцем, а вместо этого начали составлять протоколы на активистов. А позже несколько охранников под руководством совладельца ресторана Леонида Зайдеса с применением физической силы отвлекали с дороги пикетчиков, вырывая из рук плакаты и флаги. О происшествии подробно писала Радио Свобода.

В результате у Майи Наумовой на теле появилось несколько больших гематом и кровоподтеков, которые зафиксированы медицинской экспертизой.









Судья Игорь Сидорок проигнорировал все доводы Наумовой и свидетелей с ее стороны и 3 августа вынес постановление о привлечении ее к административной ответственности - штрафу в размере 20 базовых величин.