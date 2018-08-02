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Свидетель Зайдес проигнорировал суд над избитой охранниками защитницы Куропат

03.08.2018 19:35 — Разное | Партизан  
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Два дня продолжалось рассмотрение административного дела активистки Майи Наумовой в суде Первомайского района Минска.


Задержание активистки Майи Наумовой около ресторана "Гранд Кушавель". Фото: БелаПАН.

Протокол об административном правонарушении за неповиновение требованиям должностного лица (ст 23.4 КоАП) был составлен 14 июля.

В тот день один из автомобилей, который пытался проехать к ресторану «Поедем поедим», сбил пикетчика Леонида Кулакова. Была вызвана милиция, однако сотрудники не захотели разбираться с автовладельцем, а вместо этого начали составлять протоколы на активистов. А позже несколько охранников под руководством совладельца ресторана Леонида Зайдеса с применением физической силы отвлекали с дороги пикетчиков, вырывая из рук плакаты и флаги. О происшествии подробно писала Радио Свобода.
В результате у Майи Наумовой на теле появилось несколько больших гематом и кровоподтеков, которые зафиксированы медицинской экспертизой.


Судья Игорь Сидорок проигнорировал все доводы Наумовой и свидетелей с ее стороны и 3 августа вынес постановление о привлечении ее к административной ответственности - штрафу в размере 20 базовых величин.
Свидетели происшествия, указанные в протоколе правонарушения - Леонид Зайдес, и менеджер ресторана «Поедем поедим» Светлана Дубкова в суде так и не появились, а судья Сидорок посчитал ненужным вызвать их в суд, сообщает spring96.org

 
Теги: Минск
 
 
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Два дня продолжалось рассмотрение административного дела активистки Майи Наумовой в суде Первомайского района Минска.
 
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