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Мониторинг выявил нарушения международного права в ходе суда над двумя профсоюзными лидерами

03.08.2018 19:03 — Разное | Партизан  
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Обсерватория по защите правозащитников (FIDH-OMCT), которая направила в Беларусь миссию по наблюдению за судом над лидерами независимого проффсоюза РЭП, сообщает о ряде нарушений стандартов справедливого судебного разбирательства и вновь обращается к властям с призывом положить конец всем формам преследования правозащитников в стране.

В сообщении мониторинговой группы по итогам первых дней процесса говорится о следующих нарушениях прав на справедливое судебное разбирательство:

- Во-первых, из семи свидетелей обвинения, опрошенных сторонами, только двое сообщили, что они обладают какой-либо непосредственной информацией о событиях в течение инкриминируемого периода. Тем не менее, всем им было разрешено давать показания, несмотря на возражения защитника, что такие показания не относятся к делу.

- Во-вторых, во время слушаний пять из семи свидетелей жаловались, что их досудебные заявления, которые инкриминируют обвиняемых, были получены в результате угроз, запугивания и другого давления со стороны сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси в ходе первоначальных допросов, которые прошли в день обысков в августе 2017 года, а также сотрудниками Следственного комитета в октябре 2017 года. Более того, несколько свидетелей сообщили, что во время допросов с ними обращались как с обвиняемыми или подозреваемыми по делу, в том числе один свидетель утверждал, что его имя в качестве подозреваемого было написано в протоколе обыска.

- В-третьих, в ряде случаев судья Федорова позволила прокурорам придираться и прерывать свидетелей, несмотря на возражения со стороны защитника.

Обсерватория считает, что эти действия нарушают обязательства Беларуси в рамках международного права в области прав человека и ее собственную Конституцию, и полагают, что судебное дело против г-на Федынича и г-на Комлика направлено исключительно на прекращение их профсоюзной и правозащитной деятельности. 

Обсерватория по защите правозащитников была создана в 1997 году FIDH и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель программы — вмешательство с целью предотвращения или устранения ситуаций репрессий против правозащитников.

 
 
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Обсерватория по защите правозащитников (FIDH-OMCT), которая направила в Беларусь миссию по наблюдению за судом над лидерами независимого проффсоюза РЭП, сообщает о...
 
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