Мониторинг выявил нарушения международного права в ходе суда над двумя профсоюзными лидерами

В сообщении мониторинговой группы по итогам первых дней процесса говорится о следующих нарушениях прав на справедливое судебное разбирательство:





- Во-первых, из семи свидетелей обвинения, опрошенных сторонами, только двое сообщили, что они обладают какой-либо непосредственной информацией о событиях в течение инкриминируемого периода. Тем не менее, всем им было разрешено давать показания, несмотря на возражения защитника, что такие показания не относятся к делу.





- Во-вторых, во время слушаний пять из семи свидетелей жаловались, что их досудебные заявления, которые инкриминируют обвиняемых, были получены в результате угроз, запугивания и другого давления со стороны сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси в ходе первоначальных допросов, которые прошли в день обысков в августе 2017 года, а также сотрудниками Следственного комитета в октябре 2017 года. Более того, несколько свидетелей сообщили, что во время допросов с ними обращались как с обвиняемыми или подозреваемыми по делу, в том числе один свидетель утверждал, что его имя в качестве подозреваемого было написано в протоколе обыска.





- В-третьих, в ряде случаев судья Федорова позволила прокурорам придираться и прерывать свидетелей, несмотря на возражения со стороны защитника.





Обсерватория считает, что эти действия нарушают обязательства Беларуси в рамках международного права в области прав человека и ее собственную Конституцию, и полагают, что судебное дело против г-на Федынича и г-на Комлика направлено исключительно на прекращение их профсоюзной и правозащитной деятельности.



