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Газоны вдоль проспекта, по которому ездит Лукашенко, стригут каждые 10 дней
Газоны вдоль проспектов Независимости и Победителей стригут не реже, чем раз в 10 дней.
Газоны вдоль проспектов Независимости и Победителей стригут не реже, чем раз в 10 дней. С такой же периодичностью выкашивают газоны в главных городских парках — имени Максима Горького, Челюскинцев, Победы, где траву косят в пятиметровой зоне вдоль дорожек, а также вокруг аттракционов и игровых площадок.
Газоны на объектах первой категории, в том числе вдоль каркасных улиц, выкашиваю каждые две недели; на объектах второй категории, к которой относятся периферийные улицы и локальные парки, — раз в 21 день, пшет НН.
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Газоны вдоль проспектов Независимости и Победителей стригут не реже, чем раз в 10 дней.
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