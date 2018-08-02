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Газоны вдоль проспекта, по которому ездит Лукашенко, стригут каждые 10 дней

03.08.2018 18:59 — Разное | Партизан  
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Газоны вдоль проспектов Независимости и Победителей стригут не реже, чем раз в 10 дней.



Газоны вдоль проспектов Независимости и Победителей стригут не реже, чем раз в 10 дней. С такой же периодичностью выкашивают газоны в главных городских парках — имени Максима Горького, Челюскинцев, Победы, где траву косят в пятиметровой зоне вдоль дорожек, а также вокруг аттракционов и игровых площадок.

Газоны на объектах первой категории, в том числе вдоль каркасных улиц, выкашиваю каждые две недели; на объектах второй категории, к которой относятся периферийные улицы и локальные парки, — раз в 21 день, пшет НН.


 
 
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Газоны вдоль проспектов Независимости и Победителей стригут не реже, чем раз в 10 дней.
 
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