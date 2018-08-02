Газоны вдоль проспекта, по которому ездит Лукашенко, стригут каждые 10 дней









Газоны вдоль проспектов Независимости и Победителей стригут не реже, чем раз в 10 дней. С такой же периодичностью выкашивают газоны в главных городских парках — имени Максима Горького, Челюскинцев, Победы, где траву косят в пятиметровой зоне вдоль дорожек, а также вокруг аттракционов и игровых площадок.





Газоны на объектах первой категории, в том числе вдоль каркасных улиц, выкашиваю каждые две недели; на объектах второй категории, к которой относятся периферийные улицы и локальные парки, — раз в 21 день, пшет НН.



