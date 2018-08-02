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Дмитрий Мильчаков покинул минское "Динамо". Вратарь продолжит карьеру в чешской экстралиге
Белорусский вратарь Дмитрий Мильчаков покинул минское "Динамо".
Голкипер получил предложение от клуба чешской экстралиги и продолжит карьеру за рубежом. С учетом интересов сборной ХК "Динамо-Минск" с пониманием относится к решению игрока отправиться в сильный европейский чемпионат, сообщает пресс-служба "зубров".
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Белорусский вратарь Дмитрий Мильчаков покинул минское "Динамо".
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