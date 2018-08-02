"Фантастика, но чуть-чуть хаотично": Lil Killaz выбыли из борьбы за миллион долларов

belmir.by В среду 1 августа они сражались в поединке с хип-хоп-ансамблем из Калифорнии The Lab, выступая под композицию Pump It, которую исполняет группа Black Eyed Peas. Соперники, по мнению жюри, оказались сильнее, пишет





Судей поразило то, что один из участников Lil Killaz делал кручение, опираясь не на внутреннюю, а на внешнюю часть кисти.









– Мы можем поговорить сейчас о парне, который крутился на кости запястья? – сказала Дженнифер Лопес сразу после выступления белорусов. – Это было потрясающе! До ужаса!





Она добавила, что чувствуется: ребята показали сегодня все лучшее, на что способны.





– Я помню предыдущее выступление. И оно было отличным, иначе вы не вышли бы в дуэли. Но сейчас вы сделали максимум, что могли. Для меня это был очень-очень-очень хороший номер.





Дерек Хаф признался, что ему страшно встретиться с командой через пару лет и увидеть, что она сможет делать тогда.





– То, что вы творите сейчас – сверхъестественно! Вы действительно принесли на сцену чувство дуэли. Чего стоит один выход: кручение на голове под музыку и – раз! – резкая остановка.





А вот Ни-Йо в том числе и покритиковал ребят. Он пояснил, что индивидуально они хороши.





– Но иногда это было совсем чуть-чуть хаотично, и мои глаза не знали, за чем следовать. Как команде вам надо немного подчистить картинку. А все остальное – фантастика.





Напомним, в конкурсе World of Dance мастера танца со всего мира сражаются за приз в миллион долларов.





Всего на соревнованиях стартовали 72 участника, выступающие сольно, парно либо как команды и представляющие самые разнообразные стили и направления.





Первоначально конкурсанты соревнуются между собой внутри категорий, в финале же, куда выходят лучшие, рамки категорий убираются.





Lil Killaz выступали в категории Junior Team, включающей коллективы, танцоры в которых имеют возраст 17 лет или меньше.





Они прошли жесткий предварительный отбор, а затем преодолели стадию квалификаций.











