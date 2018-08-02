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Может ли прошивка ускорить смартфон на 60%? Тестируем режим GPU Turbo на Honor 10

03.08.2018 19:51 — Разное | Tut.by  
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Недавно бренд Honor представил технологию GPU Turbo, обещающую улучшить графическую мощь смартфонов. Мы протестировали этот режим и спешим поделиться нашими наблюдениями.


Honor 10

Напомни: GPU Turbo — новая технология, позволяющая увеличить эффективность видеочипа смартфонов Honor и Huawei и при этом сохранить относительно низкое потребление энергии.

Производитель заявляет, что эффективность обработки графики возрастет на целых 60%, энергоэффективность при этом улучшится на 30%. Это должно позволить запускать «тяжелые» игры с более стабильным fps в сравнении с конкурентными аппаратами других компаний.

Мы тестировали GPU Turbo на смартфоне Honor 10 (читайте полный обзор), который сегодня обновился и привнес этот режим.


С помощью специализированного софта (GameBench) до обновления на GPU Turbo сперва мы замерили fps в популярнейшей PUBG Mobile и проверили, сколько процентов заряда аккумулятора потратится за 20 минут игры. Позже эти же испытания мы проверили с уже установленным обновлением, добавляющим режим GPU Turbo.

Заметим, что перед началом баталии на смартфоне необходимо активировать «Режим игры» и выбрать там настройку «Ускорение игр».

До обновления Honor 10 на высоких настройках графики за 20-минутную игровую сессию показал средний fps на уровне 27 кадров в секунду и стабильность на уровне в 85%. Показатель использования процессора составил 14,83%, средняя загрузка памяти составила 885 МБ.


После обновления средний fps (при тех же настройках графики в PUBG) оказался на уровне 30 кадров в секунду, уровень стабильность — уже 94%. На практике это означает, что на старой прошивке fps зачастую опускался до 18−20 кадров, сейчас же падения происходят максимум до 28−29 кадров — играть стало значительно комфортнее, правда меньше греться Honor 10 не стал.


Кроме того, улучшились остальные показатели работы — уровень нагрузки процессора снизился до 12,61% (с 14,83%), средний расход памяти — до 806 МБ (с 885 МБ).

А вот обещанного прироста в энергопотреблении зафиксировать не удалось — независимо от GPU Turbo, за 20 минут игры заряд аккумулятора упал со 100% до 95% (минус 5%). Об улучшении энергоэффективности на 30% речи точно не идет.

Предположим, что в будущем производитель постарается улучить GPU Turbo, но особого прироста в производительности ожидать все же не стоит — программным способом поднять мощность графики на 60% пока практически невозможно. Вместе с тем назвать режим полностью бесполезным нельзя — играть стало комфортнее за счет меньших просадок fps, что ощутимо улучшает геймплей.

 
 
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GPU Turbo - технология, позволяющая увеличить эффективность видеочипа смартфонов.
 
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