ИТ-тренер выложил документ, в котором положение о Non-Compete из Декрета N8 превратили в крепостное право

В пятницу один из тренеров ИТ-академии «БелХард» Вадим Станкевич выложил в Facebook документ, который назвал «Соборным Уложением для крепостных ИТ-тренеров». На нём нет печатей и подписей, и компания не подтверждает существование этой бумаги. Если допустить, что документ не является розыгрышем юристов, то он наглядно иллюстрирует, как можно воспользоваться положением о Non-Compete , закреплённым Декретом N8, в ущерб сотрудникам. dev.by приводит пост Вадима «о перекосах» в сокращении, с комментарием представителя академии и юриста.

В своём посте Вадим Станкевич написал, что на днях он нашёл на столе в учебном центре, где он преподаёт, документ под названием «Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации». Его фото он приводит у себя в посте. Печатей и подписей бумага не содержит, в качестве Нанимателя в ней указан ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения», это название юридического лица ИТ-академия «БелХард».





По мнению Вадима, составители документа воспользовались двумя возможностями, закреплёнными Декретом N8: 1) правом на вступление в ПВТ для образовательных центров, 2) положением о неконкуренции .

Станкевич обращает внимание на самые неоднозначные фрагменты документа.

1. «Работник намеренно соглашается, что вся документация […] в том числе программы обучения, методические, учебные материалы […] являются исключительной собственностью нанимателя, несмотря на то, кто фактически их подготовил».

— В чем особая прелесть, — комментирует Вадим. — Собственно, в том, что всё готовит тренер, который получает по договору подряда оплату по часам за лекции или практические занятия, или процент от общей выручки за группу.

2. «Я обязуюсь […] без письменного уведомления за месяц […] не участвовать в деятельности третьих лиц, занимающихся ведением образовательной деятельности […] и проведении мероприятий».

— А это значит, — делает вывод Станкевич, — сходил на курсы в конкурирующий учебный центр — нарушил. Пришел на конференцию подтянуть знания в предметной области — нарушил. Провёл свой митап — нарушил.

3. В наказание «в каждом случае нарушения […] работник выплачивает штраф в размере не менее 1000 (тысячи) базовых величин […] если сумма убытков превышает указанную сумму […] работник должен полностью компенсировать убытки».

— Сейчас базовая величина составляет 24,5 рубля. То есть минимальный штраф — это 24500 рублей, или чуть больше 12 тысяч долларов, — подсчитывает Вадим Станкевич. И отмечает, что штраф «может вас настигнуть не только пока вы работаете с ИТ-академия «БелХард», но и много лет спустя: «ограничения будут применимы […] и по окончанию работы работника у нанимателя в течение 5 лет».

4. «В случае аннулирования договора […] вне зависимости от причин аннулирования […] или в любое другое время по требованию нанимателя […] работник передает всю вышеуказанную информацию».





— К счастью, ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения» сейчас не является резидентом ПВТ, — пишет Вадим Станкевич, — и это соглашение может представлять интерес разве что для инспекции Минтруда или для антимонопольного расследования МАРТа. Но скоро ситуация может поменяться, и тогда мы увидим в действии, насколько плохо работают инструменты из сферы продуктовой разработки в образовании. Потому что приведенный кейс — это примерно как соглашение с Habrahabr не публиковать свои статьи в течение 5 лет, например, на vc.ru или Rusbase, и более того, не читать их нигде без разрешения площадки, под угрозой космического штрафа. Ну, то есть, совсем из другой оперы, чем «не утащить с собой наработанный за десять лет код».

dev.by также обратился за комментарием в ИТ-академию «БелХард». Исполняющий обязанности директора учебного заведения Виталий Бородин отметил, что знает о существовании поста, «написанного одним из тренеров, с которым сотрудничает ИТ-академия».

— И это всё, что я пока могу вам сказать. Я не знаю, каким образом к нему попала эта бумага, претендующая на статус документа, потому на ней нет ничьей подписи, — а значит, это может быть что угодно.

Чтобы «не сводить всё к болтовне, которая развелась в Facebook», он предложил dev.by прислать вопросы, на которые обещал дать ответ. Мы опубликуем его, как только получим.

Специалист юридической фирмы Arzinger & Partners Михаил Ходосевич отметил в комментарии dev.by, что этот документ говорит о том, что «правовая культура использования институтов «английского права» и вообще грамотного составления документов в Беларуси пока не сформировалась».

Как отмечает Михаил, «в глаза сразу бросаются следующие моменты»:

1. «Методические, учебные материалы являются исключительной собственностью нанимателя, несмотря на то, кто их фактически подготовил» — такой пространной формулировки явно недостаточно, чтобы права на все материалы, которые подготовил непосредственно работник, перешли к нанимателю. Переход прав на результаты интеллектуальной деятельности работника должен как-то оформляться: либо это будет служебное задание, положения о которых прописываются в трудовом договоре и локальных актах организации, либо авторский договор с работником и т.д. Здесь же не указано, ни что именно передаётся, ни как передаётся, ни на каком основании.

2. Огромный размер штрафа за нарушение работником соглашения. Поскольку в этом случае соглашение заключается не с другой компанией, а с физическим лицом, при возникновении спора суд с большой вероятностью уменьшит размер штрафа как несоразмерный последствиям (а наниматель вряд ли докажет, что действия работника нанесли настолько большие убытки).

3. Элементы соглашения о «неконкуренции» и о «непереманивании». Оставляя в стороне вопрос, могут ли заключать такие соглашения нерезиденты ПВТ, необходимо обратить внимание на существенные условия такого соглашения по белорусскому праву: соглашение о неконкуренции может заключаться только а) с выплатой работнику установленной компенсации за принятие на себя обязательства (о ней здесь ни слова); б) срок такого обязательства работника не может превышать 1 год с момента расторжения трудового договора (а здесь говорится о сроке в 5 лет). Кроме того, в соглашении должны быть определены территориальные границы этого обязательства, которые здесь не указаны. Да и сфера деятельности, где работника хотят ограничить, очень расплывчата («обучающая деятельность и организация/проведение мероприятий»), и явно недостаточна в понимании Декрета №8.

Как итог, юридическая сила указанных в документе положений о «неконкуренции» и о «непереманивании» под вопросом. В любом случае, при составлении подобных документов белорусскому бизнесу на первых порах необходимо чётко проверять соответствие каждого положения законодательству Беларуси, по крайней мере, пока не наработается соответствующая практика.