Белорусам дадут больше льготных кредитов на строительство жилья

Новости Беларуси. Изменен перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, на строительство и финансирование которых в 2018 году выделяются кредиты по ставкам, уменьшенным на половину ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вводимая площадь жилья с использованием данных ресурсов теперь превысит 91 тысячу квадратных метров, под льготный процент выдадут более 20 миллионов рублей.