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В Беларуси растет спрос на китайские смартфоны
Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается настоящий ажиотаж на смартфоны. Во втором квартале по темпам роста продаж мы уверенно лидируем в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если в соседних странах рост от 9 до 13 %, то в Беларуси целых 17 %. Растут продажи в первую очередь за счет низкого ценового сегмента, который традиционно закреплен за китайскими брендами.
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Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается настоящий ажиотаж на смартфоны. Во втором квартале по темпам роста продаж мы уверенно лидируем в регионе, сообщили в...
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