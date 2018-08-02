В Беларуси растет спрос на китайские смартфоны

Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается настоящий ажиотаж на смартфоны. Во втором квартале по темпам роста продаж мы уверенно лидируем в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в соседних странах рост от 9 до 13 %, то в Беларуси целых 17 %. Растут продажи в первую очередь за счет низкого ценового сегмента, который традиционно закреплен за китайскими брендами.