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Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

03.08.2018 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Цезий и стронций на домашней кухне. В Беларуси ещё остались районы, где зашкаливает радиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж

Как ни странно, эти места, магнитом притягивают грибников, особенно с наступлением жаркой погоды. Только за минувшую неделю на таких горе-экстремалов составлено свыше десятка протоколов. Наша съемочная группа решила выяснить, чем привлекает людей зона отчуждения. Выяснял корреспондент Александр Добриян.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Ветковский район – один из самых пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 32 года ровно половина территории региона закрыта для посещений. Уровень радиации в местных лесах зашкаливают. Но это не останавливает любителей тихой охоты. Александр Першко недоумевает: зачем ехать именно сюда, когда вокруг хватает чистых лесов.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Александр Першко, главный специалист администрации зон отселения и отчуждения МЧС Беларуси:
Мы знаем, чем это чревато. Смысл везти в квартиру грязь, которую содержат эти грибы? Дело в том, что грибы накапливают цезий, стронций, свинец.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Одна из проблемных точек – трасса Р-30: 16 километров ее проходит по закрытой территории. Разрешен транзит, но сходить с обочины запрещено. Тем не менее, нелегальных грибников здесь штрафуют ежегодно. На прошлой неделе, например, сразу двоих. Сегодня патруль никого не встретил, на трассе только дорожники.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Я собираю, но только в нормальном, чистом месте. Потому что жалко организма.

Места здесь действительно грибные. Шляпки боровиков отлично видны прямо из окна машины.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Александр Добриян, СТВ:
Вывозить что-либо, будь то металлолом, стройматериалы или дикоросы, с территории, имеющей официальный статус зоны отчуждения, категорически запрещается. Штраф до 30 базовых величин. В отдельных случаях предусмотрена конфискация транспортного средства.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Поэтому собираем грибы для эксперимента на самой границе зоны. Плотность загрязнения здесь чуть ниже, чем в самой зоне, однако все равно существенно превышает норму – порядка 24 кюри на квадратный километр.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Для того, чтобы узнать, сколько и каких радионуклидов упаковано в боровики, мы захватили грибы с собой из леса в Институт радиологии.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Андрей Кухтевич, заведующий лабораторией Института радиологии НАН Республики Беларусь:
Этот пик нам говорит, что в пробе содержится цезий-137. Уровень содержания – 745 беккерелей на килограмм. Это в два раза выше РДУ-99 по содержанию цезия в продуктах питания.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Ученых наша скромная проба с двукратным превышением допустимых значений не впечатляет. Здесь имели дело с грибами, которые по уровню загрязнения относятся к категории «радиоактивные отходы».

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Мария Езина сушит во дворе боровики и признается: собрала их в лесу со знаками опасности, там же, где это делали и мы. 

«Это, как мыть руки или чистить зубы. Если живёшь там, то рекомендации должен выполнять»: учёные о «чернобыльских» территориях

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Мария Езина, жительница деревни Светиловичи:
Мы уже привыкли к этой радиации. Стольки гадоу живем, так уже и не боимся. Не проверяем, питаемся и в чернику ходим.

Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения

Эти грибы Мария готовит для себя, но подтверждает: сдать лисички или белые здесь не проблема. Частные приемщики регулярно посещают деревню. Схема легальная: собраны грибы на официально чистой территории, а плотность загрязнения грибов при сдаче просто не измеряют. О дальнейшей судьбе таких заготовок остается только гадать.

 
 
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Новости Беларуси. Цезий и стронций на домашней кухне. В Беларуси ещё остались районы, где зашкаливает радиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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