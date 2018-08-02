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Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения
Новости Беларуси. Цезий и стронций на домашней кухне. В Беларуси ещё остались районы, где зашкаливает радиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как ни странно, эти места, магнитом притягивают грибников, особенно с наступлением жаркой погоды. Только за минувшую неделю на таких горе-экстремалов составлено свыше десятка протоколов. Наша съемочная группа решила выяснить, чем привлекает людей зона отчуждения. Выяснял корреспондент Александр Добриян.
Ветковский район – один из самых пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 32 года ровно половина территории региона закрыта для посещений. Уровень радиации в местных лесах зашкаливают. Но это не останавливает любителей тихой охоты. Александр Першко недоумевает: зачем ехать именно сюда, когда вокруг хватает чистых лесов.
Александр Першко, главный специалист администрации зон отселения и отчуждения МЧС Беларуси:
Одна из проблемных точек – трасса Р-30: 16 километров ее проходит по закрытой территории. Разрешен транзит, но сходить с обочины запрещено. Тем не менее, нелегальных грибников здесь штрафуют ежегодно. На прошлой неделе, например, сразу двоих. Сегодня патруль никого не встретил, на трассе только дорожники.
Я собираю, но только в нормальном, чистом месте. Потому что жалко организма.
Места здесь действительно грибные. Шляпки боровиков отлично видны прямо из окна машины.
Александр Добриян, СТВ:
Поэтому собираем грибы для эксперимента на самой границе зоны. Плотность загрязнения здесь чуть ниже, чем в самой зоне, однако все равно существенно превышает норму – порядка 24 кюри на квадратный километр.
Для того, чтобы узнать, сколько и каких радионуклидов упаковано в боровики, мы захватили грибы с собой из леса в Институт радиологии.
Андрей Кухтевич, заведующий лабораторией Института радиологии НАН Республики Беларусь:
Ученых наша скромная проба с двукратным превышением допустимых значений не впечатляет. Здесь имели дело с грибами, которые по уровню загрязнения относятся к категории «радиоактивные отходы».
Мария Езина сушит во дворе боровики и признается: собрала их в лесу со знаками опасности, там же, где это делали и мы.
Мария Езина, жительница деревни Светиловичи:
Эти грибы Мария готовит для себя, но подтверждает: сдать лисички или белые здесь не проблема. Частные приемщики регулярно посещают деревню. Схема легальная: собраны грибы на официально чистой территории, а плотность загрязнения грибов при сдаче просто не измеряют. О дальнейшей судьбе таких заготовок остается только гадать.
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Грибы, которые относятся к категории «радиоактивные отходы»: чем опасны сборы в чернобыльской зоне отчуждения
Новости Беларуси. Цезий и стронций на домашней кухне. В Беларуси ещё остались районы, где зашкаливает радиация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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