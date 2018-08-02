Останки белорусского красноармейца, найденные в России, перезахоронят в Езерище

Останки белорусского солдата, обнаруженные в Калужской области, захоронят на родине. Спустя 76 лет. По записи в найденном медальоне поисковики отряда «Гвардеец» установили личность военнослужащего. Им оказался лейтенант Николай Ивлев.

Внучку – Наталью Владимировну Курчавую – отыскали в Витебской области. Она и попросила местные власти помочь похоронить деда на родной земле. У Вечного огня на площади Победы в Калуге прах и личные вещи советского воина передали родственникам.

С 1941 по 1943 год в Ульяновском районе была линия обороны. По сей день здесь находят останки погибших бойцов. Год назад в этих местах развернулась поисковая операция «Вахта памяти». Среди находок – приоткрытый медальон без вести пропавшего солдата. Истлевшие надписи на бланке распознали эксперты-криминалисты.

По воинской традиции Почётный караул проводил красноармейца в последний путь оружейным залпом. Похоронят Николая Ивлева 4 августа в деревне Езерище Витебской области рядом с женой. До самой смерти она верила, что он жив, и завещала родственникам продолжить поиски. Семья завет выполнила.