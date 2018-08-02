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Глава Минюста Беларуси обсудил с послом Германии вопросы защиты персональных данных

03.08.2018 20:31 — Разное | Интерфакс  
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Вопросы защиты информации, и в частности, персональных данных обсуждены министром юстиции Беларуси Олегом Слижевским и послом Германии в республике  Петером Деттмаром на встрече в пятницу в Минске

«Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества в правовой сфере. Основное внимание было уделено обсуждению инициативы Федеративной Республики Германия по организации ознакомления белорусской стороны с опытом регулирования защиты информации, в частности, наиболее актуального на сегодняшний день аспекта – защиты персональных данных, в данном государстве», - сообщили в Минюсте Беларуси.

«Опыт, полученный в рамках названного проекта, будет использоваться при развитии законодательства о защите информации в Республике Беларусь», - отметили в министерстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы защиты информации, и в частности, персональных данных обсуждены министром юстиции Беларуси Олегом Слижевским и послом Германии в республике  Петером...
 
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