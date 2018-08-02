Максим Мирный покинул турнир в Австрии

Известный белорусский теннисист Максим Мирный завершил свое выступление на турнире в австрийском Китцбюэле.

В паре с австрийцем Филипом Освальдом, он потерпел поражение в игре с дуэтом Даниэль Браччали (Италия) – Федерико Дельбонис (Аргентина) четвертьфинала.

Несчастливыми для Мирного и Освальда оказались все три партии. Счет - 7:5, 4:6, 10:8.