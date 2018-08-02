Министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за разрушительных пожаров

Глава правительства Греции Алексис Ципрас в пятницу принял отставку министра по делам общественного порядка и гражданской обороны Никоса Тоскаса, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Министр подал в отставку из-за разрушительных пожаров, охвативших пригороды Афин и регион Аттики на прошлой неделе.

Пока полномочия Н.Тоскаса будет исполнять глава МВД Греции Панос Скурлетис.

Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика. Их считают самыми страшными, начиная с 1900 года. Жертвами пожаров стали около ста человек.

Н.Тоскас заявлял тогда, что наиболее вероятной причиной возникновения пожаров стал поджог.