В ГАИ рассказали, как объехать аварийный мост на МКАД

Госавтоинспекция Минска представила схему объезда аварийного моста на МКАД на пересечении кольцевой с Игуменским трактом.

Для выезда из города в этом районе нужно объезжать по улицам Лучины и Чижевских. А на улицу Бабушкина можно будет попасть с внешней стороны МКАДа.

Такой транспортный режим начнёт действовать со следующей недели, сообщил ОНТ .

«Ремонт аварийного моста уже начался. Несмотря на то, что лопнула только одна опора, заменят весь пролёт», - проинформировал телеканал.

Полностью движение по путепроводу, как планируется, будет нормализовано в октябре этого года. На время восстановительных работ он будет закрыт, отметил ОНТ.



