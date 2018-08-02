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В ГАИ рассказали, как объехать аварийный мост на МКАД
Госавтоинспекция Минска представила схему объезда
Для выезда из города в этом районе нужно объезжать по улицам Лучины и Чижевских. А на улицу Бабушкина можно будет попасть с внешней стороны МКАДа.
Такой транспортный режим начнёт действовать со следующей недели, сообщил
«Ремонт аварийного моста уже начался. Несмотря на то, что лопнула только одна опора, заменят весь пролёт», - проинформировал телеканал.
Полностью движение по путепроводу, как планируется, будет нормализовано в октябре этого года. На время восстановительных работ он будет закрыт, отметил ОНТ.
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Госавтоинспекция Минска представила схему объезда аварийного моста на МКАД на пересечении кольцевой с Игуменским трактом. Для выезда из города в этом районе...
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