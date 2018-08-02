ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Купаловском театре готовятся к премьере спектакля «Сон в купальскую ночь»

03.08.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Первый «Сон в купальскую ночь» сбылся сегодня. В стенах старейшего театра страны – общественное обсуждение премьерного спектакля по знаменитой пьесе. Оригинальные декорации останутся на сцене вплоть до окончания так называемого «мёртвого сезона» в Купаловском. Успеют ли актёры отдохнуть от публики? Александр Матяс – к чему снится Шекспир? 

Судьба этого «Сна...» наяву словно предначертана самим «потрясателем сцены». Ставили комедию Шекспира на пустых белых подмостках, устраивали вместо леса помойку. Сегодня под софитами – куб с голографическим покрытием. Схема мест – новая, как в старом лондонском театре The Globe: очевидцы вокруг. Сняли три ряда партера.

Повторяющийся «Сон...» труппы с весны: кастинг среди своих, читки пьесы по-белорусски, репетиции на «камерной» сцене, выезд на основную площадку на гироскутерах. Освоить средство передвижения без руля – задача постановщика. Эксперименты Прикотенко будоражат Москву и Ригу. Минск готовят к третьему звонку.

Для главного режиссёра новосибирского драмтеатра «Старый дом» этот «Сон...» не стал страшным. Язык Купалы слышал, чуть-чуть говорит – бабушка по линии отца из-под Гомеля. Давно знаком с худруком Купаловского Пинигиным (по работе в питерском БДТ). Сложнее звёздам. Съёмки крупным планом. Селфи-палки – в реквизите.

У Шекспира грядущей свадьбой связаны три сюжетные линии. Хватит и двух – решили в Купаловском. Сократили раз в пять (до 1 часа 45 минут) пьесу, знакомую публике где-то с 1598 года. Счастливый конец. У актёров с этого дня отпуск. «Сон...» повторится совсем скоро – впереди официальная премьера.

Песни эльфов вместо вокала «Павлинки». Это как если бы МХАТ начинал не с «Чайки». «Нужны новые формы» – монолог Треплёва здесь, кажется, восприняли буквально. Уже в афишах. Три вечера «Сна в купальскую ночь» в сентябре откроют 99-й сезон «первой сцены Беларуси». 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Первый «Сон в купальскую ночь» сбылся сегодня. В стенах старейшего театра страны – общественное обсуждение премьерного спектакля по знаменитой пьесе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Останки белорусского красноармейца, найденные в России, перезахоронят в Езерище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика