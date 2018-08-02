В Купаловском театре готовятся к премьере спектакля «Сон в купальскую ночь»

Первый «Сон в купальскую ночь» сбылся сегодня. В стенах старейшего театра страны – общественное обсуждение премьерного спектакля по знаменитой пьесе. Оригинальные декорации останутся на сцене вплоть до окончания так называемого «мёртвого сезона» в Купаловском. Успеют ли актёры отдохнуть от публики? Александр Матяс – к чему снится Шекспир?

Судьба этого «Сна...» наяву словно предначертана самим «потрясателем сцены». Ставили комедию Шекспира на пустых белых подмостках, устраивали вместо леса помойку. Сегодня под софитами – куб с голографическим покрытием. Схема мест – новая, как в старом лондонском театре The Globe: очевидцы вокруг. Сняли три ряда партера.

Повторяющийся «Сон...» труппы с весны: кастинг среди своих, читки пьесы по-белорусски, репетиции на «камерной» сцене, выезд на основную площадку на гироскутерах. Освоить средство передвижения без руля – задача постановщика. Эксперименты Прикотенко будоражат Москву и Ригу. Минск готовят к третьему звонку.

Для главного режиссёра новосибирского драмтеатра «Старый дом» этот «Сон...» не стал страшным. Язык Купалы слышал, чуть-чуть говорит – бабушка по линии отца из-под Гомеля. Давно знаком с худруком Купаловского Пинигиным (по работе в питерском БДТ). Сложнее звёздам. Съёмки крупным планом. Селфи-палки – в реквизите.

У Шекспира грядущей свадьбой связаны три сюжетные линии. Хватит и двух – решили в Купаловском. Сократили раз в пять (до 1 часа 45 минут) пьесу, знакомую публике где-то с 1598 года. Счастливый конец. У актёров с этого дня отпуск. «Сон...» повторится совсем скоро – впереди официальная премьера.

Песни эльфов вместо вокала «Павлинки». Это как если бы МХАТ начинал не с «Чайки». «Нужны новые формы» – монолог Треплёва здесь, кажется, восприняли буквально. Уже в афишах. Три вечера «Сна в купальскую ночь» в сентябре откроют 99-й сезон «первой сцены Беларуси».