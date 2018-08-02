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Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября

03.08.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В  Гродненской области будет усилена работа по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Об этом было заявлено на семинаре-совещании в Дятловском районе. 



Как отметил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода, Дятловский район неслучайно выбран для проведения такого мероприятия. В течение 2017 и 2108 годов здесь не было зарегистрировано ни одной гибели людей на пожарах. Закономерно предположить, что принимаемые здесь профилактические меры эффективны. 



– Мы решили показать опыт, наработанный здесь, ту работу, которую сумели качественно организовать в районе, руководителям районных Советов депутатов, заместителям председателей райисполкомов, которые возглавляют рабочие группы по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Важно, что в центре этой работы  – безопасность людей. Конечно, в регионе есть и проблемы. Необходимо активнее решать вопросы ремонта электропечей и электропроводки. Серьезное внимание уделят  специалисты профилактической работе с людьми, которые злоупотребляют спиртными напитками. Именно на них и сделан акцент в работе смотровых комиссий по обеспечению безопасных условий проживания. Мы знаем, как организовано трудоустройство этих людей, как работают с ними смотровые комиссии на местах, как организован контроль и исполнение принимаемых решений, – отметил Анатолий Зимновода. 

Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября


Внимание ответственных служб сосредоточено не только на пожарной безопасности в регионе, но и социальной сфере. 



Серьезная работа ведется в отношении одиноких гражданан на селе. У стариков есть возможность провести зиму в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Для этого в области открыты дома совместного самостоятельного пребывания пожилых граждан, есть места в больницах сестринского ухода. 

Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября


Все эти вопросы в центре внимания органов власти. Они постоянно рассматриваются на планерках в облисполкоме и райисполкомах. Организованы выезды областной мобильной группы, в которую входят представители всех субъектов профилактики. 

По словам заместителя начальника областного управления МЧС  Александра Ясева, смотровые комиссии работают при каждом сельсовете. Прежде всего, они контролируют безопасность в жилом секторе. Их представители инструктируют сельчан, рассказывают, как правильно содержать жилые помещения, чтобы не произошел пожар либо другое чрезвычайное происшествие. В настоящий период обращают внимание родителей на то, чтобы они не оставляли детей без присмотра – на летних каникулах нередки случаи пожаров, когда дети балуются с огнем. 

Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября


В целом по области в нынешнем году эксперты отмечают рост пожаров. За семь месяцев зарегистрирован 531 пожар – в огне погибли 32 человека, в том числе один ребенок. В прошлом году за этот период на пожарах на  Гродненщине погибло только 25 человек. 



На семинаре перед смотровыми комиссиями поставлена задача завершить проверки жилого сектора до 1 сентября. До 15 сентября необходимо устранить все выявляемые недостатки. 

Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября
Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября

 
 
 
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В Гродненской области будет усилена работа по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Об этом было заявлено на семинаре-совещании в Дятловском районе.
 
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