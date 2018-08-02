Все проверки жилого сектора смотровые комиссии завершат к 1 сентября

В Гродненской области будет усилена работа по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Об этом было заявлено на семинаре-совещании в Дятловском районе.





Как отметил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода, Дятловский район неслучайно выбран для проведения такого мероприятия. В течение 2017 и 2108 годов здесь не было зарегистрировано ни одной гибели людей на пожарах. Закономерно предположить, что принимаемые здесь профилактические меры эффективны.





– Мы решили показать опыт, наработанный здесь, ту работу, которую сумели качественно организовать в районе, руководителям районных Советов депутатов, заместителям председателей райисполкомов, которые возглавляют рабочие группы по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Важно, что в центре этой работы – безопасность людей. Конечно, в регионе есть и проблемы. Необходимо активнее решать вопросы ремонта электропечей и электропроводки. Серьезное внимание уделят специалисты профилактической работе с людьми, которые злоупотребляют спиртными напитками. Именно на них и сделан акцент в работе смотровых комиссий по обеспечению безопасных условий проживания. Мы знаем, как организовано трудоустройство этих людей, как работают с ними смотровые комиссии на местах, как организован контроль и исполнение принимаемых решений, – отметил Анатолий Зимновода.









Внимание ответственных служб сосредоточено не только на пожарной безопасности в регионе, но и социальной сфере.





Серьезная работа ведется в отношении одиноких гражданан на селе. У стариков есть возможность провести зиму в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Для этого в области открыты дома совместного самостоятельного пребывания пожилых граждан, есть места в больницах сестринского ухода.











Все эти вопросы в центре внимания органов власти. Они постоянно рассматриваются на планерках в облисполкоме и райисполкомах. Организованы выезды областной мобильной группы, в которую входят представители всех субъектов профилактики.



По словам заместителя начальника областного управления МЧС Александра Ясева, смотровые комиссии работают при каждом сельсовете. Прежде всего, они контролируют безопасность в жилом секторе. Их представители инструктируют сельчан, рассказывают, как правильно содержать жилые помещения, чтобы не произошел пожар либо другое чрезвычайное происшествие. В настоящий период обращают внимание родителей на то, чтобы они не оставляли детей без присмотра – на летних каникулах нередки случаи пожаров, когда дети балуются с огнем.













В целом по области в нынешнем году эксперты отмечают рост пожаров. За семь месяцев зарегистрирован 531 пожар – в огне погибли 32 человека, в том числе один ребенок. В прошлом году за этот период на пожарах на Гродненщине погибло только 25 человек.





На семинаре перед смотровыми комиссиями поставлена задача завершить проверки жилого сектора до 1 сентября. До 15 сентября необходимо устранить все выявляемые недостатки.



















