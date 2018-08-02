Пляжный футбол: белорусы уверенно обыграли на домашнем песке команду Турции в рамках Евролиги

Cборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на домашнем этапе Евролиги.

Сегодня наша команда встречалась с соперниками из Турции. Белорусы подтвердили статус фаворита поединка, одержав уверенную победу со счётом 9:4. 4 августа белорусскую команду ждёт игра против Польши, 5 августа встретимся с итальянцами.

Минский этап Евролиги – тестовый к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх-2019 года. Напомним, кроме хозяев – сборной Беларуси – в нём примут участие ещё 7 команд, которые определятся после финиша текущего сезона Евролиги.