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Пляжный футбол: белорусы уверенно обыграли на домашнем песке команду Турции в рамках Евролиги
Cборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на домашнем этапе Евролиги.
Сегодня наша команда встречалась с соперниками из Турции. Белорусы подтвердили статус фаворита поединка, одержав уверенную победу со счётом 9:4. 4 августа белорусскую команду ждёт игра против Польши, 5 августа встретимся с итальянцами.
Минский этап Евролиги – тестовый к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх-2019 года. Напомним, кроме хозяев – сборной Беларуси – в нём примут участие ещё 7 команд, которые определятся после финиша текущего сезона Евролиги.
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Cборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на домашнем этапе Евролиги.
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