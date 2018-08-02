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9-12 августа в velcom cinema пройдут показы «Эмоции и кино»

03.08.2018 20:08 — Разное | Аргументы и факты  
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9-12 августа в velcom cinema пройдут показы «Эмоции и кино»
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Концепция праздника – «Эмоции в кино» – будет отражена в четырех «эмоциональных» киноблоках, в рамках которых зрители получат возможность посмотреть новинки кино, а также один из культовых фильмов ХХ века. Кроме того, их ждут приятные комплименты от кинотеатра.

9-12 августа в velcom cinema пройдут показы «Эмоции и кино» Сколько человек должно быть в кинотеатре, чтобы показ не отменили?

В праздничные дни семь залов кинотеатра velcom cinema приглашают всех, кто готов окунуться в новую захватывающую реальность. Мир кино предстанет перед ними во всем разнообразии эмоций, среди которых страх, радость, влюбленность и тревога. Фильмы, входящие в праздничную программу, будут представлены четырьмя «эмоциональными» блоками, включающими в себя совсем новые фильмы и любимые хиты.

Тех, кто не против пощекотать себе нервы и заглянуть в глаза своим страхам, ожидают показы хорроров «Мег: Монстр глубины» (2018 г.) и «Зло» (2018 г.). Для поклонников комедийного жанра приготовлены сразу четыре премьеры: «Шпион, который меня кинул» (2018 г.), «Маленький большой герой» (2018 г.), «В поисках Йети» (2018 г.), «Кристофер Робин» (2018 г.). Зрители смогут получить заряд хорошего настроения и от души посмеяться, наблюдая за тем, как герои выпутываются из самых невероятных передряг.

Во время просмотра драматических картин «Между рядами» (2018 г.) и «Жаркие летние ночи» (2018) романтичные натуры с головой окунутся в любовные переживания во всем их разнообразии – от волнений первой юношеской влюбленности до радостей и сложностей нежданного «служебного романа». Для любителей острых ощущений, наполненных действием сюжетов и неожиданных развязок пройдут показы экшенов «Планета зверей» (2018 г.), «Шпионская игра» (2018 г.), и «Миссия невыполнима: Последствия» (2018 г.).

«Гвоздем» программы и сюрпризом для ценителей «нетленки» станет блокбастер «Хищник» – фильм1987 года о борьбе за выживание в южноамериканских джунглях перед лицом инопланетной угрозы, которую ведет герой неподражаемого Арнольда Шварценеггера. В 1988 году лента была номинированана премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Показы «Хищника» пройдут 10-12 августа в зале VOKA.

 
 
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11 августа кинотеатру velcom cinema сети Silver Screen исполняется один год. В честь праздника с 9 по 12 августа там пройдут специальные тематические показы фильмов в разных...
 
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