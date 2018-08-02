В Чехии намерены уничтожать енотов

Центральная Моравия в последние годы переживает нашествие енотов. Это животное не характерно для чешской фауны и не имеет природных врагов.

Это значит, что популяцию енотов ничего не сдерживает, а они, в свою очередь, регулярно уничтожают мелких животных и птиц. Охотники называют енота более вредным в этом плане, нежели лиса. Они обратились к властям региона с просьбой повлиять на ситуацию.

Ожидается, что в ближайшее время чиновники одобрят отстрел енотов для всех, у кого есть действующая охотничья лицензия.