Недалеко от деревни Ячево утонул мужчина

Сегодня вечером при купании в реке Случь в районе улицы Вечеркевича-деревни Ячево погиб мужчина 1970 года рождения.

Со слов очевидцев, мужчина, предположительно в нетрезвом состоянии, несколько раз с берега нырял в воду. После очередного нырка из-под воды всплыло безжизненное тело.

Медики констатировали смерть, по факту происшествия проводится проверка, сообщил сайту SlutskGorod председатель Слуцкой районного организации Общества спасения на водах Олег Рудницкий.

Последняя гибель на воде в Слуцке произошла ровно два месяца назад, 3 июня - возле дамбы за Михайловской церковью. Всего с начала года в районе утонуло три человека, все случаи были связаны с алкогольным опьянением.

В эти жаркие дни ОСВОД настоятельно просит случчан соблюдать элементарные меры безопасности на воде: купаться исключительно в разрешённых местах и только в трезвом состоянии.

"Бесхозные водные объекты не чистят от водорослей, в них легко запутаться, а дно технических водоемов полно мусора и строительных отходов. Как Правила дорожного движения написаны кровью, так и правила поведения на водах основаны на печальном опыте", — говорил в интервью МЛЫН.BY Олег Рудницкий.



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