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Недалеко от деревни Ячево утонул мужчина
03.08.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня вечером при купании в реке Случь в районе улицы Вечеркевича-деревни Ячево погиб мужчина 1970 года рождения.
Со слов очевидцев, мужчина, предположительно в нетрезвом состоянии, несколько раз с берега нырял в воду. После очередного нырка из-под воды всплыло безжизненное тело.
Медики констатировали смерть, по факту происшествия проводится проверка, сообщил сайту SlutskGorod председатель Слуцкой районного организации Общества спасения на водах Олег Рудницкий.
Последняя гибель на воде в Слуцке
В эти жаркие дни ОСВОД настоятельно просит случчан соблюдать элементарные меры безопасности на воде: купаться исключительно в разрешённых местах и только в трезвом состоянии.
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Со слов очевидцев, мужчина 1970 года рождения, предположительно в нетрезвом состоянии, несколько раз с берега нырял в воду. После очередного нырка всплыло...
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