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Недалеко от деревни Ячево утонул мужчина

03.08.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Сегодня вечером при купании в реке Случь в районе улицы Вечеркевича-деревни Ячево погиб мужчина 1970 года рождения.

Со слов очевидцев, мужчина, предположительно в нетрезвом состоянии, несколько раз с берега нырял в воду. После очередного нырка из-под воды всплыло безжизненное тело.

Медики констатировали смерть, по факту происшествия проводится проверка, сообщил сайту SlutskGorod председатель Слуцкой районного организации Общества спасения на водах Олег Рудницкий. 

Последняя гибель на воде в Слуцке произошла ровно два месяца назад, 3 июня - возле дамбы за Михайловской церковью. Всего с начала года в районе утонуло три человека, все случаи были связаны с алкогольным опьянением.

В эти жаркие дни ОСВОД настоятельно просит случчан соблюдать элементарные меры безопасности на воде: купаться исключительно в разрешённых местах и только в трезвом состоянии. 

"Бесхозные водные объекты не чистят от водорослей, в них легко запутаться, а дно технических водоемов полно мусора и строительных отходов. Как Правила дорожного движения написаны кровью, так и правила поведения на водах основаны на печальном опыте",говорил в интервью МЛЫН.BY Олег Рудницкий. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Со слов очевидцев, мужчина 1970 года рождения, предположительно в нетрезвом состоянии, несколько раз с берега нырял в воду. После очередного нырка всплыло...
 
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