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Закрыт на ремонт лестничный марш, ведущий с «Октябрьской» к универсаму «Центральному»
Новости Беларуси. Один из пешеходных переходов станции метро «Октябрьская» закрыт. У этого выхода два параллельных лестничных марша: перекрыли часть, ведущую к универсаму «Центральный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь обновят поручни и заменят ступени. Кстати, движению пешеходов ремонт не препятствует. К привычному маршруту минчане смогут вернуться в начале сентября.
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Новости Беларуси. Один из пешеходных переходов станции метро «Октябрьская» закрыт. У этого выхода два параллельных лестничных марша: перекрыли часть, ведущую к...
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