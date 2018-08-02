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Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи

03.08.2018 23:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Из более сотни заявок выбрали семь счастливчиков, которые с нового учебного года станут студентами бюджетной формы обучения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи

Все ребята кроме ЦТ сдавали творческие испытания: сценическую речь, вокал, танец и актерское мастерство. В экзаменационной комиссии были сурдопереводчики, а для ритмических дисциплин установили специальную аппаратуру, чтобы абитуриенты чувствовали музыку ногами.

Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи

По итогам четырехлетнего обучения будет открыт первый в Беларуси театр для людей с ограниченными возможностями.

Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи

Владимир Мищанчук, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Гэта складаны шлях. Мы ведаем, на што мы сябе, як кажуць, абракаем. Але ж тым не меньш, мне думаецца, што наша мэта – арганізаваць рэпертуарны тэатр, які будзе ўпрыгожваць афішы нашай сталіцы, нашага горада, будзе насіць назву Тэатр мімікі і жэста.

 
 
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Новости Беларуси. Из более сотни заявок выбрали семь счастливчиков, которые с нового учебного года станут студентами бюджетной формы обучения, сообщили в...
 
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