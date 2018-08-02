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В ГАИ рассказали, как будет двигаться транспорт в Лошице до окончания ремонта моста

03.08.2018 23:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минская Госавтоинспекция представила обновленную схему движения в Лошице. Сейчас в районе ремонтируемого путепровода дежурят инспекторы ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ГАИ рассказали, как будет двигаться транспорт в Лошице до окончания ремонта моста

Согласно схеме будет ограничено движение по Игуменскому тракту в направлении кольцевой. Объезд будет совершаться через улицы Лучины и Чижевских. Заезд на улицу Бабушкина также ограничен и возможен только с внешнего кольца по правому съезду. По-прежнему закрыто движение и под путепроводом в обоих направлениях.

В ГАИ рассказали, как будет двигаться транспорт в Лошице до окончания ремонта моста

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водителям и предложение, и просьба – просто исключить этот участок, продумать заранее свой путь. Обращение к работникам этого промышленного узла на улице Бабушкина: тоже подумайте, есть возможность подъехать и на железнодорожном транспорте. К руководителям предприятий обращение: посмотрите, может быть, есть возможность пересмотреть графики работы, чтобы у людей была возможность приезжать в разное время, чтобы не получалась единовременная большая пробка в утренние и вечерние часы-пик.

В ГАИ рассказали, как будет двигаться транспорт в Лошице до окончания ремонта моста

Для увеличения пропускной способности на съездах и подъемах на кольцевую пешеходный переход оставят только с одной стороны. Дополнительно будут установлены дорожные ограждения, новые схемы движения и предупреждающие знаки. Регулировать движение будут светофоры. Нынешняя схема будет действовать до момента открытия путепровода (это должно произойти до 1 октября).

 
 
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Новости Беларуси. Минская Госавтоинспекция представила обновленную схему движения в Лошице. Сейчас в районе ремонтируемого путепровода дежурят инспекторы ГАИ,...
 
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