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В ГАИ рассказали, как будет двигаться транспорт в Лошице до окончания ремонта моста
Новости Беларуси. Минская Госавтоинспекция представила обновленную схему движения в Лошице. Сейчас в районе ремонтируемого путепровода дежурят инспекторы ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Согласно схеме будет ограничено движение по Игуменскому тракту в направлении кольцевой. Объезд будет совершаться через улицы Лучины и Чижевских. Заезд на улицу Бабушкина также ограничен и возможен только с внешнего кольца по правому съезду. По-прежнему закрыто движение и под путепроводом в обоих направлениях.
Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Для увеличения пропускной способности на съездах и подъемах на кольцевую пешеходный переход оставят только с одной стороны. Дополнительно будут установлены дорожные ограждения, новые схемы движения и предупреждающие знаки. Регулировать движение будут светофоры. Нынешняя схема будет действовать до момента открытия путепровода (это должно произойти до 1 октября).
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Новости Беларуси. Минская Госавтоинспекция представила обновленную схему движения в Лошице. Сейчас в районе ремонтируемого путепровода дежурят инспекторы ГАИ,...
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