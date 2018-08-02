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Санслужбы обновили список водоёмов Минска, купание в которых ограничено или запрещено
Новости Беларуси. Для тех, кто в эти жаркие выходные будет отдыхать на городских пляжах, важная информация от санитарных служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По результатам мониторинга водоемов были отобраны почти 40 проб. В 14 случаях вода не соответствует требованиям безопасности. В результате в 7 зонах отдыха ограничено купание для детей – это пляжи Заславского водохранилища и Криницы. Еще на пяти купание запрещено и для взрослых.
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Новости Беларуси. Для тех, кто в эти жаркие выходные будет отдыхать на городских пляжах, важная информация от санитарных служб, сообщили в программе «Столичные...
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