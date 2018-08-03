Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с футболистом сборной Беларуси

Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым. Договор расторгнут по соглашению сторон.

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Denis Polyakov. Τον ευχαριστούμε για την κατανόηση που επέδειξε και την καλή διάθεση σε ότι αφορά στις συζητήσεις μεταξύ μας.Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του. pic.twitter.com/cQFORYbmP2 — APOEL FC (@apoelfcofficial) 3 августа 2018 г.

Денис Поляков перешел из БАТЭ в АПОЭЛ в декабре 2017 года, заключив годичный контракт с лучшим клубом Кипра, который в минувшем сезоне выступал в групповом этапе Лиги чемпионов.

Поляков провел за АПОЭЛ 16 матчей и выиграл золото чемпионата Кипра.

Защитник сборной Беларуси выступал за БАТЭ с 2012 года, куда перешел из солигорского «Шахтера».