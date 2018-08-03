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Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с футболистом сборной Беларуси

03.08.2018 22:50 — Разное | Tut.by  
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Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым. Договор расторгнут по соглашению сторон.

Денис Поляков перешел из БАТЭ в АПОЭЛ в декабре 2017 года, заключив годичный контракт с лучшим клубом Кипра, который в минувшем сезоне выступал в групповом этапе Лиги чемпионов.

Поляков провел за АПОЭЛ 16 матчей и выиграл золото чемпионата Кипра.

Защитник сборной Беларуси выступал за БАТЭ с 2012 года, куда перешел из солигорского «Шахтера».

 
 
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Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым.
 
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