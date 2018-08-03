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Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с футболистом сборной Беларуси
Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым. Договор расторгнут по соглашению сторон.
Денис Поляков
Поляков провел за АПОЭЛ 16 матчей и выиграл золото чемпионата Кипра.
Защитник сборной Беларуси выступал за БАТЭ с 2012 года, куда перешел из солигорского «Шахтера».
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Кипрский АПОЭЛ объявил о расторжении контракта с 27-летним защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым.
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