В Гродно откроют китайский торгово-выставочный центр





В Гродно вскоре начнутся работы по созданию китайского торгово-выставочного центра. Об этом шла речь сегодня на встрече руководства Гродненской области с делегацией провинции Ганьсу Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече отмечалось, что между регионами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах. Лучшим тому подтверждением выступают уже реализуемые совместные проекты.

«Среди них, например, реконструкция гостиницы «Гродно», успешно работающий центр китайской медицины, строительство транспортно-логистического центра на территории области. Важно, что растет не только товарооборот между регионами, отмечаем и увеличение экспорта, объема внешней торговли услугами», — сказал во время встречи управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов.

Он подчеркнул, что стороны планомерно движутся к реализации и других намеченных проектов. В частности, вскоре начнутся строительные работы по созданию в Гродно китайского торгово-выставочного центра. Соглашение об этом уже подписано. Подобрано и необходимое здание по улице Горького.

Отмечалось, что на 2019 год в городе Ланьчжоу запланировано открытие аналогичного центра, где будут представлены товары и услуги Гродненского региона. «В чачстночти, мы заинтересованы в увеличении поставок качественных белорусских продуктов», — рассказал на встрече заместитель председателя ассоциации дружбы народов с заграницей провинции Ганьсу Лю Сяолин. Он подчеркнул, что китайская сторона намерена расширять сотрудничество с Гродненским регионом по различным направлениям. Для этих целей было предложено создать двусторонний комитет по дружбе и сотрудничеству, который поможет оперативно решать возникающие вопросы.

Обсудили на встрече и возможности реализации других проектов. В частности, в 2019 году за счет китайской помощи планируется провести реконструкцию в гродненской СШ№13. Там появится спортивный зал «Дружбы народов». Успешно реализуется и еще одно образовательное направление: сегодня в ГрГУ им. Янки Купалы была открыта база стажировки работников провинции Ганьсу.