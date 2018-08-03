ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно откроют китайский торгово-выставочный центр

03.08.2018 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно откроют китайский торгово-выставочный центр

В Гродно вскоре начнутся работы по созданию китайского торгово-выставочного центра. Об этом шла речь сегодня на встрече руководства Гродненской области с делегацией провинции Ганьсу Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече отмечалось, что между регионами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах. Лучшим тому подтверждением выступают уже реализуемые совместные проекты.

«Среди них, например, реконструкция гостиницы «Гродно», успешно работающий центр китайской медицины, строительство транспортно-логистического центра на территории области. Важно, что растет не только товарооборот между регионами, отмечаем и увеличение экспорта, объема внешней торговли услугами», — сказал во время встречи управляющий делами Гродненского облисполкома Игорь Попов.

Он подчеркнул, что стороны планомерно движутся к реализации и других намеченных проектов. В частности, вскоре начнутся строительные работы по созданию в Гродно китайского торгово-выставочного центра. Соглашение об этом уже подписано. Подобрано и необходимое здание по улице Горького.

Отмечалось, что на 2019 год в городе Ланьчжоу запланировано открытие аналогичного центра, где будут представлены товары и услуги Гродненского региона. «В чачстночти, мы заинтересованы в увеличении поставок качественных белорусских продуктов», — рассказал на встрече заместитель председателя ассоциации дружбы народов с заграницей провинции Ганьсу Лю Сяолин. Он подчеркнул, что китайская сторона намерена расширять сотрудничество с Гродненским регионом по различным направлениям. Для этих целей было предложено создать двусторонний комитет по дружбе и сотрудничеству, который поможет оперативно решать возникающие вопросы.

Обсудили на встрече и возможности реализации других проектов. В частности, в 2019 году за счет китайской помощи планируется провести реконструкцию в гродненской СШ№13. Там появится спортивный зал «Дружбы народов». Успешно реализуется и еще одно образовательное направление: сегодня в ГрГУ им. Янки Купалы была открыта база стажировки работников провинции Ганьсу.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно вскоре начнутся работы по созданию китайского торгово-выставочного центра. Об этом шла речь сегодня на встрече руководства Гродненской области
 
Новости дня
Новости разные
 
Как тебе такое, Ольга Бузова? Тарасов выложил видео с родов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика