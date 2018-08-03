|
Первого зампреда Белкоопсоюза посадили на семь лет
Первый зампред правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Об этом сообщает
Напомним, что Следственный комитет
Позднее СК сообщил, что уголовное дело было возбуждено по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси.
«По данным следствия, обвиняемый в период с сентября 2015 года по апрель 2017 года в Минске в несколько приемов получил в качестве взятки денежные средства на сумму более 2,4 тысяч долларов США от своего доверенного лица за принятие мер по погашению кредиторской задолженности перед частной фирмой субъектами хозяйствования, входящими в структуру Белкоопсоюза. Во исполнение предпринятых первым заместителем председателя правления Белкоопсоюза проведены расчеты с данной коммерческой структурой на сумму более 360 тысяч рублей. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Республики Беларусь, доверенного лица - по ч. 1 ст. 431 (дача взятки)», - сообщалось в мае этого года.
Отметим также, что в 2014 году Белкоопсоюз уже «гремел» в новостных лентах из-за коррупционного скандала. Тогда КГБ выявил и пресек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый зампред правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)