Первого зампреда Белкоопсоюза посадили на семь лет

Первый зампред правления Белкоопсоюза Дмитрий Баранов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Об этом сообщает БЕЛТА. Суд Первомайского района признал Дмитрия Баранова виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (часть 3 статьи 430 УК). Второго фигуранта дела - его доверенное лицо - суд признал виновным в даче взятки и приговорил к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Напомним, что Следственный комитет задержал по делу о коррупции одного из руководителей крупнейшего оператора торговли в стране в апреле прошлого года. Тогда неофициально сообщалось, что речь идет про первого заместителя председателя Белкоопсоюза Дмитрия Баранова.

Позднее СК сообщил, что уголовное дело было возбуждено по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси.

«По данным следствия, обвиняемый в период с сентября 2015 года по апрель 2017 года в Минске в несколько приемов получил в качестве взятки денежные средства на сумму более 2,4 тысяч долларов США от своего доверенного лица за принятие мер по погашению кредиторской задолженности перед частной фирмой субъектами хозяйствования, входящими в структуру Белкоопсоюза. Во исполнение предпринятых первым заместителем председателя правления Белкоопсоюза проведены расчеты с данной коммерческой структурой на сумму более 360 тысяч рублей. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Республики Беларусь, доверенного лица - по ч. 1 ст. 431 (дача взятки)», - сообщалось в мае этого года.