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Нападающий хоккейной сборной Беларуси продолжит карьеру в составе чемпиона Великобритании

03.08.2018 21:43 — Разное | Партизан  
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Нападающий хоккейной сборной Беларуси Шарль Лингле продолжит карьеру в клубе «Кардифф Дэвилз», который в минувшем сезоне выиграл регулярный чемпионат и плей-офф в элитной лиге Великобритании.

 

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Уэльса, с осени Шарль Лингле также будет проходить обучение в университете Кардиффа.

 

— Приход Шарля Лингле к нам — это большое подписание для нас, и было несколько вещей, которые поспособствовали заключению сделки. Мы бы не смогли это сделать без нашего партнерства с университетом Кардиффа, это оказалось для нас огромным подспорьем в формировании состава, — сказал наставник клуба Эндрю Лорд.

 


В минувшем сезоне 36-летний уроженец канадского Монреаля с белорусским паспортом выступал за минское «Динамо» в КХЛ, набрав 17 (6+11) очков в 55 матчах при показателе полезности «-15».

 

Шарль Лингле выступал за сборную Беларуси на трех чемпионатах мира (2016, 2017, 2018), в 20 матчах заработав 12 (2+10) результативных баллов.


 
 
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Нападающий хоккейной сборной Беларуси Шарль Лингле продолжит карьеру в клубе «Кардифф Дэвилз», который в минувшем сезоне выиграл регулярный чемпионат и плей-офф...
 
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