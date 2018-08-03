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Нападающий хоккейной сборной Беларуси продолжит карьеру в составе чемпиона Великобритании
Нападающий хоккейной сборной Беларуси Шарль Лингле продолжит карьеру в клубе «Кардифф Дэвилз», который в минувшем сезоне выиграл регулярный чемпионат и плей-офф в элитной лиге Великобритании.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Уэльса, с осени Шарль Лингле также будет проходить обучение в университете Кардиффа.
— Приход Шарля Лингле к нам — это большое подписание для нас, и было несколько вещей, которые поспособствовали заключению сделки. Мы бы не смогли это сделать без нашего партнерства с университетом Кардиффа, это оказалось для нас огромным подспорьем в формировании состава, — сказал наставник клуба Эндрю Лорд.
В минувшем сезоне 36-летний уроженец канадского Монреаля с белорусским паспортом выступал за минское «Динамо» в КХЛ, набрав 17 (6+11) очков в 55 матчах при показателе полезности «-15».
Шарль Лингле выступал за сборную Беларуси на трех чемпионатах мира (2016, 2017, 2018), в 20 матчах заработав 12 (2+10) результативных баллов.
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Нападающий хоккейной сборной Беларуси Шарль Лингле продолжит карьеру в клубе «Кардифф Дэвилз», который в минувшем сезоне выиграл регулярный чемпионат и плей-офф...
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