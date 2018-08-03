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Первая вспышка АЧС зарегистрирована в Китае

03.08.2018 21:54 — Разное | Интерфакс  
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 В Китае зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на Минсельхоз Китая.

"Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о регистрации в провинции Ляонин на северо-востоке страны вспышки африканской чумы свиней. Это первая вспышка африканской чумы свиней в Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Правительство Китая ввело второй уровень экстренного реагирования. "Район заражения оцеплен, началось уничтожение поголовья синей, проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию местности", - уточняется в сообщении.

Кроме того, введен запрет на перевозку живых свиней из зараженной местности в другие районы, также запрещен вывоз животных за пределы города Шэньян.

Китай является крупнейшим производителем свинины в мире.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на поставки свинины в РФ имеют 4 предприятия Китая. Но отгрузки возможны только в присутствии инспектора Россельхознадзора.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в последний год поставок не было. "Поставок нет в принципе, но мы проведем совещание в части оценки рисков", - сказали в пресс-службе.

 
 
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 В Китае зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на Минсельхоз Китая. "Министерство сельского...
 
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